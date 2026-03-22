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Incendio en restaurante moviliza a bomberos en Pozos de Santa Ana

El reporte de la emergencia fue recibido por la estación local a la 1:32 p. m., específicamente en el restaurante El Pimentón.

Por Yessenia Alvarado 21 de marzo de 2026, 18:56 PM

Un incendio registrado la tarde de este sábado en un restaurante ubicado en Pozos de Santa Ana movilizó a unidades del Cuerpo de Bomberos.

El reporte de la emergencia fue recibido por la estación local a la 1:32 p. m., específicamente en el restaurante El Pimentón. 

Antes de ser controladas las llamas, el fuego se extendió aproximadamente por 100 metros cuadrados de la estructura.

Gracias a la rápida intervención de los bomberos, la situación fue controlada en poco tiempo. Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas y que el incidente dejó únicamente daños materiales. 

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