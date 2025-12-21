Incendio en hotel en el que murieron 5 personas fue provocado: hay un detenido

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de un hombre sospechoso de provocar el incendio en el Hotel Oriente, ubicado en el distrito Merced, San José centro, hecho que ocurrió el pasado 2 de octubre, en el que murieron cinco personas.

“La investigación logra establecer que hubo mano criminal, se identifica al sospechoso y se detiene, el juzgado le dictó prisión preventiva por estos eventos”, señaló el Director General a.i. del OIJ, Michael Soto.



El detenido es un hombre de apellido Hernández Pérez, de 42 años, quien figura como principal sospechoso.

El hotel funcionaba como hospedaje de bajo costo, con habitaciones alquiladas principalmente por vendedores ambulantes de San José.

Aunque varias personas lograron sobrevivir al siniestro, el caso generó gran conmoción por la magnitud de la tragedia. Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer todos los detalles.