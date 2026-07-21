Incendio en edificio de tres niveles deja un hombre fallecido en San Sebastián



Un hombre de aproximadamente 40 años murió la tarde de este martes tras un incendio que afectó un edificio de tres niveles en el sector de San Sebastián, San José.



La emergencia fue atendida por la Estación de Bomberos Metropolitana Sur, cuyos equipos se desplazaron hasta una estructura ubicada 50 metros al este de una gasolinera.



Según la información suministrada por el Cuerpo de Bomberos, el inmueble, de aproximadamente 450 metros cuadrados, sufrió daños estimados en un 25 % a causa del fuego.



Durante las labores de atención y control del incendio, los bomberos localizaron dentro de la estructura el cuerpo sin vida del hombre.



Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el siniestro.