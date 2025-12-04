Incendio en Curridabat pone a correr a Bomberos

Un incendio en una casa de habitación en Curridabat, San José, puso a correr al Cuerpo de Bomberos.

El hecho ocurrió la noche de este miércoles en Hacienda Vieja, del Ebáis 100 metros norte.

De acuerdo con el reporte preliminar de Bomberos, se trata de una estructura de 200 metros cuadrados, con fuego activo en 100 metros.

Al menos cinco unidades de bomberos atienden la emergencia, incluyendo la unidad plataforma.

La rápida acción impidió que el fuego se extendiera a otras estructuras.

De momento no se han reportado personas heridas o afectadas por las llamas.