Incendio en charral se propaga y afecta dos viviendas en Alajuela

Un incendio que se originó en un charral se propagó y afectó dos viviendas este sábado en la urbanización Meza, específicamente 100 metros al este de Repuestos Gigante, en Alajuela, según confirmó la Cuerpo de Bomberos de Costa Rica a Teletica.com.

De acuerdo con información preliminar, la alerta ingresó a las 3:24 p. m., inicialmente reportada por un fuego en vegetación.

Al llegar al sitio, los bomberos encontraron que las llamas ya se habían extendido a dos estructuras, complicando la situación.

En total, las viviendas afectadas suman aproximadamente 250 metros cuadrados comprometidos por el incendio.

El Cuerpo de Bomberos aseguró que no hubo personas lesionadas y que lograron controlar el fuego a tiempo, evitando que se propagara a otras construcciones cercanas.

Las causas que originaron el incendio aún no han sido confirmadas.

​