Incendio en centro de San José es el más mortal desde 2019

Un incendio en un hotel del centro de San José, ubicado en Calle 8 entre avenidas primera y tercera, dejó como saldo cinco personas fallecidas la madrugada de este jueves.

El siniestro, que se originó en el tercer piso del inmueble que también funcionaba como cuartería— se convierte en el más mortal registrado en la capital desde 2019.

Además, el suceso también es el que mayor número de víctimas mortales ha registrado en un hotel en Costa Rica.

Los datos del Cuerpo de Bomberos revelan cifras preocupantes en los incendios estructurales durante los últimos años.

En 2016 se registraron ocho fallecidos en distintos incidentes, mientras que en 2018 los siniestros provocaron seis muertes. En los años 2015 y 2017 no se registraron víctimas mortales por incendios.

El﻿ 2019 fue particularmente letal: 10 personas perdieron la vida en incendios, siete de ellas en un mismo hecho, lo que lo convirtió en el año más mortífero de la última década. El incidente más mortífero de la década fue en ese año, con siete víctimas.

Posteriormente, en 2020 se contabilizaron cuatro muertes, en 2021 fueron tres y en 2024 se registraron otras tres.

Las cifras evidencian que los incendios estructurales continúan generando víctimas mortales en Costa Rica, especialmente en entornos urbanos.