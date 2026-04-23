Incendio en casa deja una persona fallecida y otra herida en Cartago

Un incendio en una casa en Corralillo de Cartago dejó como saldo una persona fallecida y otra herida de gravedad.

El siniestro se presentó este jueves en el barrio Guaria, a un costado de la plaza.



Según confirmó el Cuerpo de Bomberos a Teletica.com, el despacho de unidades se realizó a la 1:42 p. m. con la movilización de dos unidades de Cartago y una adicional procedente de Acosta.



A su llegada, los equipos de emergencia encontraron un incendio que afectaba aproximadamente 120 metros cuadrados de la estructura, con un 50% del inmueble comprometido por las llamas.

"Una persona fue atendida por presentar quemaduras en una extremidad inferior y posteriormente fue entregada a personal de la Cruz Roja Costarricense para su atención.

"Asimismo, se confirmó el hallazgo de una segunda persona fallecida dentro de la estructura", indicó el despacho de Bomberos.

Las labores en la escena continúan a esta hora (2:45 p. m.) mientras los equipos de emergencia trabajan en la extinción total del fuego y la evaluación de la situación.

