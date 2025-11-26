Incendio detrás de fábrica de café puso a correr a bomberos en Curridabat

Un incendio detrás de la fábrica de café Volio en Curridabat puso a correr al Cuerpo de Bomberos, la tarde de este martes.

De acuerdo con el reporte inicial, se trata de una estructura de zinc y metal de 1000 metros cuadrados con afectación en un 30%.

10 unidades de Bomberos acudieron a la emergencia, incluyendo cuatro unidades extintoras, una unidad ambulancia, una de rescate y un camión cisterna.

El fuego ya fue controlado para evitar que se expanda a más estructuras. De momento no se reportan personas heridas o afectadas.

El paso por el lugar se encuentra parcialmente cerrado.

Videos cortesía Henry Garita de CR Denuncia