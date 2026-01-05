Incendio destruye por completo dos casas en San Antonio de Escazú

Un incendio consumió por completo dos casas, la mañana de este lunes, en el sector de San Antonio de Escazú, según confirmó el Cuerpo de Bomberos.



La emergencia se registró alrededor de las 6 a. m., específicamente a unos 150 metros al sur del supermercado Aguimar. Al llegar al sitio, los equipos de emergencia encontraron el fuego extendido a dos estructuras, lo que obligó a activar un operativo para evitar que las llamas se propagaran a otras casas cercanas.



Para atender la situación, el Cuerpo de Bomberos desplegó tres unidades extintoras y una unidad de rescate, las cuales trabajaron en labores de contención, control y enfriamiento de la zona afectada.



Las autoridades informaron que no se reportaron personas heridas como consecuencia del siniestro. Sin embargo, varias mascotas murieron, lo que enluta a las familias afectadas por la pérdida total de sus viviendas.



De acuerdo con Jorge León, del Cuerpo de Bomberos, las llamas ya fueron controladas y la escena se mantiene bajo resguardo mientras se desarrolla la investigación para determinar las causas que originaron el incendio.

