Incendio de gran magnitud consume bodegas en zona franca de Desamparados

Un incendio de grandes proporciones afecta este domingo varias bodegas en la zona franca Las Brisas, en San Rafael Arriba de Desamparados.



La emergencia se reportó a las 11:18 a.m. y ocurre detrás de la Escuela Manuel Ortuño.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, aproximadamente 10.000 metros cuadrados están siendo consumidos por las llamas.



Cuatro unidades de Bomberos ya se encuentran en el sitio trabajando para controlar el fuego, mientras que seis unidades adicionales, provenientes de distintas zonas de la Gran Área Metropolitana (GAM), se desplazan hacia el lugar para reforzar la atención de la emergencia.



Hasta el momento no se reportan personas heridas.



