Incendio de gran escala en San Carlos provoca nube de humo visible a kilómetros

La tarde de este viernes se registró un gran incendio en el supermercado Hong Kong, ubicado en Santa Rosa de Pocosol, Alajuela, frente a la delegación policial.

De acuerdo con el reporte preliminar, las llamas consumieron por completo una estructura de aproximadamente 1.200 metros cuadrados. Dentro del establecimiento también se encontraba un vehículo que terminó incendiado.

El fuego se originó en un supermercado oriental tipo galerón. Debido a la gran cantidad de abarrotes almacenados, las llamas se propagaron rápidamente y el humo fue visible desde varios kilómetros a la redonda.

Los bomberos tardaron cerca de una hora en llegar al sitio, desplazando unidades desde Los Chiles, Pital y Cuidad Quesada para atender la emergencia.

Hasta el momento no se reportan personas heridas, aunque los daños materiales son de gran magnitud.

