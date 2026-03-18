Incendio consumió casa en Desamparados

El Cuerpo de Bomberos atendió durante la madrugada de este miércoles un incendio en San Rafael Abajo de Desamparados que, en un inicio, fue reportado como una casa en llamas y que generó preocupación por la cercanía con otras casas.

El incidente ocurrió en la urbanización Mónaco, en una zona de difícil acceso, donde las unidades extintoras enfrentaron complicaciones para ingresar debido a vehículos estacionados a ambos lados de la vía.

Al llegar al sitio, los bomberos determinaron que el fuego se concentraba principalmente en un charral con gran cantidad de basura, muy cerca de estructuras habitadas (ver video adjunto en la portada).

La rápida intervención permitió evitar que las llamas se propagaran hacia las viviendas cercanas, reduciendo la emergencia a pérdidas materiales.

​“El incidente representaba un riesgo importante por la cercanía con estructuras habitadas, pero se logró evitar su propagación”, indicó un vocero del Cuerpo de Bomberos.

En un segundo hecho, también durante la madrugada, se registró un incendio en La Uruca, en las cercanías de la fábrica Pozuelo, dentro de una bodega que almacenaba madera.

El fuego consumió aproximadamente 400 metros cuadrados de la estructura, que en total abarcaba unos 1.800 metros cuadrados. Debido al tipo de material almacenado, las llamas se propagaron rápidamente, lo que obligó a la movilización de al menos seis unidades de emergencia, incluida una ambulancia.

No obstante, la acción oportuna de los bomberos permitió salvar cerca de 1.400 metros cuadrados de la bodega, así como evitar que el incendio afectara otras instalaciones cercanas.

En ambos casos, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas, aunque sí se registraron daños materiales. Asimismo, reiteraron el llamado a mantener despejadas las vías de acceso para facilitar la atención de emergencias.