Incendio consumió bodega de una empresa de químicos en Escazú

Un incendio consumió la bodega de la empresa de químicos SCR Aromatización, ubicada frente al centro comercial Distrito Cuatro, en Guachipelín de Escazú, San José.

La emergencia fue reportada al Cuerpo de Bomberos a la 1:41 p. m. de este miércoles.



Según confirmó la benemérita institución a Teletica.com, en el lugar se necesitó de un camión cisterna, una unidad de ataque rápido, un tanquero, tres extintores, una unidad de químicos y tres unidades de paramédicos.

Hasta el momento se desconocen las causas.

"Durante la atención de la emergencia se vieron afectadas dos estructuras: una bodega de 290 metros cuadrados con daños totales y la segunda estructura de 20o m2 tuvo daños en 30 m2", indicó la institución.

No se reportaron personas heridas, solo daños materiales.