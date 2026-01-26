Incendio consume tres viviendas en Curridabat

El cuerpo de Bomberos atendió un incendio en Curridabat la noche de este domingo, que dejó como resultado tres viviendas afectadas por las llamas, para un total de 150 metros cuadrados dañados.

La alerta ingresó al sistema 911 a eso de las 7:40 p. m. y múltiples unidades se desplazaron hasta el precario Las Rosas, ubicado específicamente 250 metros sureste del redondel de toros de Zapote.

Por la complejidad de la zona, en razón de la gran cantidad de viviendas que hay, Bomberos desplegó unidades de múltiples estaciones, entre ellas la Metropolitana Norte y Sur, Desamparados y Santo Domingo.

En total, diez vehículos de emergencia se hicieron presentes en el lugar para controlar el fuego y evitar que se propagara a las estructuras colindantes.

Cerca de las 8:20 p.m. el jefe a cargo del incidente informó que el incendio estaba bajo control, lo que indica que, pese a que no se han apagado las llamas por completo, ya no hay un riesgo latente de que se expanda el fuego a las casas circundantes.

En los primeros 25 días del 2026, los Bomberos han atendido 77 emergencias que involucran fuego en estructura.