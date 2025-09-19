Incendio consume supermercado en Paraíso de Cartago

Un incendio de gran magnitud consumió la mayor parte de un supermercado ubicado en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, la mañana de este viernes.



De acuerdo con el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la emergencia inició a las 9:10 a.m. en una estructura de dos plantas, de aproximadamente 800 metros cuadrados, de los cuales el fuego afectó cerca del 90%.



Al lugar se desplazaron cuatro unidades de bomberos para atender la situación y evitar la propagación de las llamas.



Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se reportan personas heridas a causa del siniestro.

