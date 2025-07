Incendio consume parte de complejo de apartamentos en Hatillo

Un incendio de gran magnitud se registró en la madrugada de este martes en la comunidad de María Reina, en Hatillo, San José. La emergencia fue atendida por cinco unidades del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar las llamas antes de que se propagaran al resto del complejo habitacional.



La alerta se recibió cerca de la 1:00 a.m. y movilizó a los bomberos hasta el sitio, ubicado 300 metros al oeste del Colegio Técnico Profesional, justo al frente del minisúper Poseidón. A su llegada, encontraron fuego activo en la parte frontal de un bloque de apartamentos de dos niveles (ver video adjunto de Telenoticias).



Según explicó la benemérita, las llamas afectaban entre el 20% y 30% de la estructura al momento del arribo. La rápida intervención permitió rescatar a una mujer que se encontraba dentro de uno de los apartamentos; fue atendida por una unidad paramédica y se encuentra en condición estable.



En total, tres apartamentos sufrieron daños significativos. El complejo, de unos 1.000 metros cuadrados, logró salvarse en un 90% gracias a la cercanía con la estación Metropolitana Sur, lo que facilitó una pronta respuesta.



Afortunadamente, no se reportaron personas fallecidas ni con heridas graves. No obstante, varias familias perdieron sus pertenencias materiales, por lo que requieren del apoyo de la ciudadanía y las autoridades para su recuperación.