Incendio consume mueblería en Desamparados

Un incendio consume una mueblería, este viernes, en Desamparados.



La emergencia ocurre en San Rafael Abajo, Santa Cecilia, calle Las Canchas.



El Cuerpo de Bomberos acudió a la zona tres unidades extintoras, un tanquero y una ambulancia.



En las imágenes de Telenoticias, se mostró cómo algunos vecinos colaboraron con mangueras para evitar que el fuego se propagara a casas cercanas.



Además, desde lejos era posible observar la columna de humo.



De momento, se desconocen las causas del incendio.