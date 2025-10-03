Sucesos
Incendio consume mueblería en Desamparados
Vecinos colaboraron con mangueras para evitar que el fuego se propagara a casas cercanas.
Un incendio consume una mueblería, este viernes, en Desamparados.
La emergencia ocurre en San Rafael Abajo, Santa Cecilia, calle Las Canchas.
El Cuerpo de Bomberos acudió a la zona tres unidades extintoras, un tanquero y una ambulancia.
En las imágenes de Telenoticias, se mostró cómo algunos vecinos colaboraron con mangueras para evitar que el fuego se propagara a casas cercanas.
Además, desde lejos era posible observar la columna de humo.
De momento, se desconocen las causas del incendio.