Incendio consume mueblería en Desamparados

Vecinos colaboraron con mangueras para evitar que el fuego se propagara a casas cercanas.

Por Susana Peña Nassar Por Mónica Matarrita 3 de octubre de 2025, 13:13 PM

Un incendio consume una mueblería, este viernes, en Desamparados.

La emergencia ocurre en San Rafael Abajo, Santa Cecilia, calle Las Canchas.

El Cuerpo de Bomberos acudió a la zona tres unidades extintoras, un tanquero y una ambulancia.

En las imágenes de Telenoticias, se mostró cómo algunos vecinos colaboraron con mangueras para evitar que el fuego se propagara a casas cercanas.

Además, desde lejos era posible observar la columna de humo.

De momento, se desconocen las causas del incendio.

