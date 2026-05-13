Incendio consume finca lechera en Nicoya

La tarde de este martes se reportó un incendio de grandes proporciones en San Antonio de Nicoya, 100 metros al norte de la escuela local.

El fuego afectó una finca lechera y se propagó rápidamente en la estructura de aproximadamente 450 metros cuadrados.

Además de la infraestructura, las llamas alcanzaron un vehículo todo terreno, un vehículo de carga, maquinaria agrícola y un chapulín, generando cuantiosas pérdidas materiales.

Las autoridades todavía trabajan en la atención de la emergencia y en la valoración de los daños ocasionados por el siniestro. Hasta el momento no se han reportado personas heridas.