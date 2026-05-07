Incendio consume casa y deja una persona fallecida en Alajuela

El Cuerpo de Bomberos de Alajuela atendieron la mañana de este jueves un incendio en una casa ubicada en Alajuela que dejó como resultado una persona fallecida.

Los hechos ocurrieron a las 9:46 a.m. en Desamparados, 100 metros al oeste y 200 metros al sur de Colypro.



De acuerdo con el reporte de la benemérita institución, cuando las unidades llegaron al lugar encontraron una vivienda con importantes daños ocasionados por el fuego.

"Dentro de la estructura fue ubicada una persona fallecida, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades", indicó Bomberos.

Actualmente la institución mantiene la coordinación con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes asumirán las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.