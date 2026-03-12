Incendio consume casa en Rincón Grande de Pavas

Un incendio consumió por completo una casa la madrugada de este jueves en el sector de Rincón Grande de Pavas, en San José. La emergencia fue reportada a las 4:39 a. m., lo que movilizó al Cuerpo de Bomberos para atender el siniestro.



A la llegada de la primera unidad, los bomberos encontraron una casa de aproximadamente 60 metros cuadrados totalmente envuelta en llamas y con riesgo de propagación hacia otras 12 estructuras cercanas (ver video adjunto en la portada).



Mauricio Montero, jefe de batallón del Cuerpo de Bomberos, explicó que el acceso al lugar representó un reto para los equipos de emergencia, debido a que el incendio ocurrió dentro de un callejón de cerca de 100 metros de longitud, estrecho y con pendientes pronunciadas.



“Logramos hacer un tendido de mangueras a mano a lo largo de esos 100 metros y realizar un trabajo bastante rápido para controlar tanto la estructura que se estaba quemando como las exposiciones cercanas”, detalló Montero.

Según indicó el funcionario, las viviendas se encuentran construidas en una ladera cercana al río y muy juntas entre sí, lo que aumentaba el riesgo de que el fuego se extendiera a un área más amplia.



Los bomberos lograron contener las llamas en pocos minutos, evitando daños mayores en un sector donde se estima que hay cerca de 5.000 metros cuadrados de estructuras.



Durante la emergencia también se presentaron dificultades por la evacuación de vecinos y la presencia de personas en el único acceso del callejón. Sin embargo, la intervención de la Fuerza Pública permitió despejar el paso para facilitar el ingreso de los equipos de emergencia.



De acuerdo con el reporte preliminar, en las tres viviendas más cercanas al incendio había alrededor de 25 personas, quienes lograron salir a tiempo luego de que vecinos alertaran sobre el humo que salía de la casa afectada.



Aunque la vivienda sufrió daños totales, el Cuerpo de Bomberos confirmó que no se reportaron personas heridas ni afectadas por el incidente.



Las causas del incendio no fueron detalladas en el reporte inicial.

