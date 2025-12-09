Incendio consume casa en Hatillo y afecta parcialmente otra

Un incendio estructural consumió por completo una vivienda de dos plantas en Hatillo y dejó daños en otra casa vecina. El siniestro se registró en el Barrio 25 de Julio, frente a la plaza de deportes, la noche de este lunes.

Tras recibir la alerta, el Cuerpo de Bomberos desplazó cuatro unidades al lugar para combatir las llamas. A pesar de la rápida intervención, el fuego logró extenderse y afectar una segunda vivienda cercana.

Vecinos de la zona observaron cómo las llamas avanzaban con rapidez, generando preocupación en la comunidad. Sin embargo, gracias al trabajo de los bomberos, se logró controlar la emergencia y evitar que el incendio se propagara a más estructuras.

De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron personas heridas durante el incidente. Las autoridades investigan las causas del fuego y evalúan los daños materiales ocasionados en las viviendas afectadas.