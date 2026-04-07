Incendio consume casa en Atenas: familia y mascotas lograron ponerse a salvo

Un incendio consumió prácticamente en su totalidad una vivienda en San Isidro de Atenas, la noche de este lunes. La emergencia se reportó pasadas las 8 p.m. en calle Pavas, movilizando al menos tres unidades del Cuerpo de Bomberos, además de personal de la Cruz Roja y la Fuerza Pública.

Según el reporte oficial, la estructura de aproximadamente 70 metros cuadrados sufrió daños en 63 metros, dejando la casa casi completamente destruida. A pesar de la magnitud del fuego, la familia que habitaba la vivienda logró salir a tiempo y ponerse a salvo.

Los equipos de emergencia también rescataron a los perros que se encontraban dentro de la casa, evitando que resultaran afectados por las llamas. El hecho dejó pérdidas materiales significativas, pero no se reportaron víctimas humanas ni animales.