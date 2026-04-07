Incendio consume casa en Atenas: familia y mascotas lograron ponerse a salvo
Los equipos de emergencia lograron rescatar a varios perros que se encontraban dentro de la casa.
Un incendio consumió prácticamente en su totalidad una vivienda en San Isidro de Atenas, la noche de este lunes. La emergencia se reportó pasadas las 8 p.m. en calle Pavas, movilizando al menos tres unidades del Cuerpo de Bomberos, además de personal de la Cruz Roja y la Fuerza Pública.
Según el reporte oficial, la estructura de aproximadamente 70 metros cuadrados sufrió daños en 63 metros, dejando la casa casi completamente destruida. A pesar de la magnitud del fuego, la familia que habitaba la vivienda logró salir a tiempo y ponerse a salvo.
Los equipos de emergencia también rescataron a los perros que se encontraban dentro de la casa, evitando que resultaran afectados por las llamas. El hecho dejó pérdidas materiales significativas, pero no se reportaron víctimas humanas ni animales.