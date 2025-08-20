Incendio consume bodega de una empresa de químicos en Escazú

Un incendio consume la bodega de la empresa de químicos SCR Aromatización, ubicada frente al centro comercial Distrito Cuatro, en Guachipelín de Escazú, San José.

La emergencia fue reportada al Cuerpo de Bomberos a la 1:41 p. m. de este miércoles.



Según confirmó la benemérita institución a Teletica.com, en el lugar se encuentran un camión cisterna, una unidad de ataque rápido, un tanquero, tres extintores, una unidad de químicos y tres unidades de paramédicos, en un esfuerzo por controlar las llamas.

Hasta el momento se desconocen las causas.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no se han reportado personas heridas, aunque la emergencia sigue activa y las labores de control continúan.









El Cuerpo de Bomberos mantiene un perímetro de seguridad en la zona y recomienda a la población evitar el área mientras se realizan las labores de extinción y mitigación de riesgos.



