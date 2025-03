Incendio consume bodega de más de 2.000 m² en Tibás

Desde las 10:00 a.m. de este miércoles, unidades del Cuerpo de Bomberos trabajan en la contención de un incendio estructural en una bodega de más de 2.000 metros cuadrados, ubicada en Colima de Tibás, San José.



Debido a la magnitud del siniestro, más unidades de emergencia fueron desplazadas al lugar para reforzar las labores de extinción.

"Trabajamos en una bodega de láminas livianas que se ha incendiado. Tenemos los sectores cubiertos para que no se propague el fuego y estamos en labores de extinción", declaró Héctor Chaves, director de Bomberos.

Declaraciones de Héctor Chaves:

De acuerdo con el último reporte, el fuego afecta alrededor del 20% de la estructura. En el sitio operan unidades de las estaciones Metropolitana Norte, Sur y Tibás, mientras que más equipos se suman para contener la emergencia.



A esta hora (11:27 a.m.) el fuego ya fue controlado, pero no ha sido extinto. No se reportan personas heridas.



El incendio consumió por completo la bodega.