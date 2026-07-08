Incendio afecta cinco estructuras en San Juan de Dios de Desamparados

Un incendio afectó cinco estructuras este miércoles en San Juan de Dios de Desamparados, en San José. El Benemérito Cuerpo de Bomberos confirmó que no hubo personas fallecidas.



El fuego consumió un área de 250 metros cuadrados. Personal de Bomberos atendió a dos personas debido a la inhalación de humo.



Tres unidades del Cuerpo de Bomberos permanecieron en la zona para controlar la emergencia y evitar la propagación de las llamas.



Las labores permitieron proteger 16 viviendas cercanas. El área salvada alcanza los 1.200 metros cuadrados.



El Cuerpo de Bomberos reiteró que no se registran víctimas mortales en el sitio e hizo un llamado a la población para verificar la información antes de compartirla.





