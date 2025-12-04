Incautan 330 paquetes de cocaína durante retén nocturno en Herradura

Un operativo conjunto en Herradura permitió a las autoridades decomisar 330 paquetes de cocaína que eran transportados en dos vehículos provenientes de Golfito, Puntarenas.



José Rivera, jefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Garabito, informó que la alerta ingresó a la Fuerza Pública alrededor de las 4 p. m., cuando se notificó sobre tres vehículos que se dirigían desde la Zona Sur, dos de ellos presuntamente cargados con droga.

"Con esta información, oficiales de la Fuerza Pública y la Policía Municipal instalaron un retén en Herradura, donde cerca de las 7 p. m. lograron identificar dos automóviles con las características reportadas.

"Durante la inspección externa, la unidad canina de la Policía Municipal marcó positivo por posible contaminación con droga, por lo que, bajo la dirección del Ministerio Público, ambos vehículos fueron trasladados a la delegación de Garabito para una revisión detallada", indicó Rivera.

En el primer carro, los agentes detectaron un doble compartimento que contenía 237 paquetes de aproximadamente un kilo cada uno, de aparente clorhidrato de cocaína. Al revisar el segundo automóvil, se hallaron 93 paquetes adicionales.

Tras las pruebas realizadas se confirmó que era cocaína, para un total de 330 paquetes, equivalentes a unos 350 kilos.



El Ministerio de Seguridad Pública señaló que, tras coordinar con la Fiscalía, los conductores fueron detenidos. Los dos sospechosos fueron identificados como de apellidos Madrigal, de 39 y 33 años, ambos oriundos de Golfito.

Además de la droga, se decomisó aproximadamente un millón de colones, $125 dólares, dispositivos electrónicos y los dos vehículos.



Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público, que definirá ahora su situación jurídica.

