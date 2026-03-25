Imprudencia en carretera: mujer transporta a dos niñas en bicimoto

Una mujer fue grabada mientras transportaba en bicimoto a dos niñas de entre 4 y 8 años, exponiéndolas a un grave riesgo.

La imprudencia podría acarrear sanciones superiores a los ₡300 mil, según la Policía de Tránsito. El video fue captado por Telenoticias y generó gran preocupación, pues evidencia la irresponsabilidad de algunos padres o encargados que trasladan menores de esta manera.

Vecinos de la comunidad señalaron, fuera de cámara, que este comportamiento es recurrente.

De acuerdo con la Policía de Tránsito, las sanciones aplicables superarían los ₡300 mil. Además, la Cruz Roja reporta que el 64% de las personas fallecidas en accidentes de tránsito este año viajaban en motocicleta, lo que refuerza la importancia de respetar la Ley de Tránsito y proteger a los más pequeños.

Las autoridades instan a la ciudadanía a denunciar a conductores que transporten tres o más personas en motocicleta, ya que estas prácticas podrían terminar en tragedia.