¡Impresionante! Así se vio desde el aire gran incendio en La Guácima

El Cuerpo de Bomberos atendió una extensa quema de charral en La Guácima de Alajuela la noche de este viernes, justo frente a la entrada principal de Parque Viva, mientras se desarrollaba el concierto del cantante venezolano Ricardo Montaner.

Tres unidades de la Estación de Belén se desplazaron al sitio: una unidad extintora, una de ataque rápido y un vehículo de apoyo. Las imágenes aéreas facilitadas por la institución muestran la magnitud del incendio, que abarcó aproximadamente 16 hectáreas.

Según confirmaron los Bomberos a Teletica.com, controlar el fuego tardó cerca de cuatro horas.

La emergencia coincidió con el espectáculo de Montaner, que reunió a miles de espectadores en el recinto.

Un equipo de este medio que cubría el concierto grabó imágenes del siniestro y constató que, al finalizar, el vocero de la productora informó al público que “los Bomberos estaban trabajando al frente y que tuvieran la comprensión del caso”.

Aunque el humo fue visible desde las graderías, la dirección del viento evitó que afectara a los asistentes.

El fuego se apreciaba desde la gradería del concierto:





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