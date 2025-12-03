Imponen un año de prisión preventiva contra sospechosos de integrar cartel del Caribe Sur

El Juzgado Penal de Delincuencia Organizada impuso un año de prisión preventiva contra varios sospechosos de formar parte del denominado cartel del Caribe Sur, investigado bajo el Caso Traición.

La Corte confirmó la medida a Teletica.com y señaló que la lista completa de imputados será precisada por el Poder Judicial en las próximas horas.

Este caso derivó en los allanamientos más grandes en la historia del país, y por primera vez las autoridades utilizaron el término “cartel” para referirse a la estructura criminal.

Durante los operativos, las autoridades incautaron un arsenal de guerra sin precedentes en Costa Rica, que incluía 82 fusiles de asalto y varias pistolas, según reveló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El proceso continúa bajo investigación y se perfila como uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en el país.