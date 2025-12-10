Implosión de 34 túneles en Crucitas intenta frenar extracción ilegal de oro

Las autoridades de Seguridad Pública ejecutaron la implosión de 34 túneles utilizados para la extracción de oro en la zona de Crucitas, en la Zona Norte del país, como parte de un operativo que busca desarticular la infraestructura vinculada a esta actividad ilícita.



El ministro de Seguridad, Mario Zamora, informó que las estructuras subterráneas fueron destruidas mediante detonaciones controladas.

“Este operativo busca neutralizar la infraestructura utilizada para la minería ilegal, la destrucción técnica y segura de túneles y acceso a través del empleo de unidades de dinamita.

"El despliegue incluyó presencia policial en superficie, aseguramiento de perímetros, patrullaje e incursiones controladas en puntos estratégicos", comentó el jerarca de Seguridad.

Zamora detalló que en el operativo participaron equipos de la Fuerza Pública, la Unidad Especial de Intervención (UEI), encargada de las detonaciones; la Unidad Operativa de Armas y Explosivos, responsable de la dotación de dinamita; así como grupos interregionales motorizados para asegurar las rutas y evitar el ingreso de civiles al lugar.

Fuerza Pública en Crucitas.

Informó, además, que hasta la fecha se han confiscado 285 tómbolas con un valor estimado de entre ₡3 y ₡6 millones de colones cada una, así como 132 vehículos.



En materia de decomisos, el ministro señaló que se han retirado 173 toneladas de material minero, equivalentes a 6.464 sacos.

“Esto es importante porque evitamos que este material fuera sacado de Costa Rica. Desde el inicio de la operación, se ha detenido a 5.281 personas relacionadas con actividades de minería ilegal", señaló Zamora.

También destacó que se trata de un trabajo permanente que ha incluido intervenciones en zonas estratégicas como Chorreras, donde se desactivó una base utilizada por grupos conocidos como coligalleros.

“Con la implosión de 34 túneles vamos a dar un golpe certero como lo hemos venido dando a los grupos de narcotráfico, ahora a los grupos de criminalidad organizada que opera en minería ilegal”, agregó.

Coligalleros detenidos en Crucitas.

Por su parte, el viceministro de Seguridad, Erick Lacayo, confirmó que “los equipos de la unidad especial de intervención procedieron con la destrucción de los túneles en esta operación”.



El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se refirió a la situación en Crucitas, señalando que “el robo va a continuar… lo que estamos haciendo es hacérselo más difícil. Nuestra Fuerza Pública está ahí luchando”.

