Impactante video muestra cómo una mujer y una niña se salvan de milagro tras choque

Un impactante video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que una mujer y una niña logran salvarse de milagro durante un accidente de tránsito en la comunidad de Caballo Blanco, Cartago. El hecho ocurrió la tarde de este viernes.

En las imágenes, compartidas en la página de Facebook Cartago Informa, se observa a la mujer caminando de la mano con la menor por la acera. Justo al llegar a la esquina, un vehículo blanco que circulaba a alta velocidad no logra tomar la curva, se sube a la acera y termina impactando contra un poste.

El carro literalmente roza a la mujer y a la niña, quienes se libran de ser atropelladas violentamente.

Segundos antes del impacto, un motociclista pasó con derecho de vía y también estuvo a punto de ser embestido por el vehículo fuera de control.

Las dos afectadas fueron atendidas por una crisis nerviosa, pero afortunadamente se encuentran fuera de peligro.