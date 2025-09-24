Impactante video: motociclista es embestido por carro en San Carlos

Un motociclista sobrevivió tras ser impactado fuertemente por un carro en Ciudad Quesada de San Carlos.

El accidente ocurrió la tarde de este miércoles en Quesada Lourdes, de la imprenta San Carlos 75 al este.

Según confirmó la Cruz Roja a Teletica.com, el paciente, de 29 años, fue trasladado en condición delicada hasta el Hospital San Carlos.

En el video adjunto se aprecia como el motociclista invade el derecho de vía del vehículo y es atropellado por este, producto del impacto el motociclista salió volando varios metros.