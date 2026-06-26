¡Impactante! Mecánico sobrevive a explosión de llanta en lubricentro de Alajuela

Un mecánico de Alajuela sobrevivió a la explosión de una llanta mientras trabajaba en el Lubricentro Los Primos. El hecho ocurrió cuando Sixto René Gutiérrez fue impactado directamente en el rostro por el estallido, situación que quedó registrada en video.

Tras el fuerte golpe, sus compañeros reaccionaron de inmediato para auxiliarlo y evitar que su condición se agravara.

Actualmente, Gutiérrez se recupera en el Hospital del Trauma, donde permanece en condición estable. Sin embargo, presenta fracturas en el rostro y perdió parte de su dentadura.

El trabajador agradeció a sus jefes y compañeros por el apoyo y la rápida reacción tras el accidente. Ahora espera los resultados de los exámenes médicos que determinarán si deberá someterse a una cirugía reconstructiva.