Impactante accidente en Taras: camión atropella y mata a ciclista

Un ciclista falleció la tarde de este viernes luego de ser atropellado por un camión en el cruce de Taras, frente al taller Tres Emes. El accidente ocurrió pasadas las 2:00 p.m.

De acuerdo con un video del hecho, el ciclista circulaba al costado derecho del vehículo pesado y, cuando el conductor giró en la intersección, se produjo el atropello.

El hombre murió en el sitio, según confirmaron las autoridades. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que se trata de una persona de entre 50 y 58 años, cuya identidad aún no ha sido establecida.

Por su parte, el conductor del camión dio negativo en la prueba de alcoholemia aplicada tras el accidente.