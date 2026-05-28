IMN pronostica dos semanas de "episodios" de lluvias y tormentas eléctricas en el país

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió sobre un cambio significativo en las condiciones atmosféricas del país, situación que generará lluvias y tormentas eléctricas en diferentes regiones durante las próximas semanas.

La meteoróloga del IMN, Rebeca Morera, explicó a Teletica.com que “desde este miércoles se ha presentado un cambio importante en el patrón del tiempo a nivel nacional; hay un debilitamiento importante en los vientos alisios y con ello la aproximación de la zona de convergencia intertropical”.



"A este panorama se suman otros factores como el alto contenido de humedad, las temperaturas que se registran en las mañanas y todo ello genera que se presenten lluvias hacia las horas de la tarde”, dijo Morera.

El IMN indicó que las precipitaciones no solo se han presentado en Guanacaste, sino también en diferentes sectores del Pacífico, Valle Central, Zona Norte y montañas del Caribe.



“Esta situación va a estar presente entre una y dos semanas, tendremos episodios de lluvias acompañados de tormenta eléctrica en horas de la tarde e inicios de la noche. Condiciones que calificó como propias de la estación lluviosa", señaló Morera.

Además, este jueves se registra el paso de la onda tropical n.º 5, fenómeno que, según la meteoróloga, estaría reforzando la actividad lluviosa de forma repentina.



“En general estamos ya en el ingreso a la estación lluviosa, pero se está consolidando el fenómeno de El Niño y con ello sí va a haber un cambio en cuanto a la distribución de lluvias y cantidad de lluvias que se pueden estar registrando este año.

"La onda tropical #5 generará un ambiente inestable y propicio para lluvias en diferentes puntos del país, sin embargo, el sistema estaría saliendo del territorio nacional este mismo jueves. Estamos iniciando un periodo de mayores precipitaciones en Pacífico y Valle Central que estarán presentes durante las tardes”, afirmó Morera.

El IMN pidió especial atención en la cuenca de Sarapiquí y en el Pacífico Sur debido al alto porcentaje de saturación de suelos. Asimismo, recomendó precaución en zonas urbanas ante la posible saturación de los sistemas de alcantarillado.

