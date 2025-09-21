Imágenes muestran difíciles condiciones del rescate del niño que cayó a un pozo en Pocosol

Cuerpos de rescate luchan contra el tiempo para sacar a un menor de 2 años que cayó a un pozo en Pocosol, San Carlos.

Las primeras imágenes confirman que se trata de un pozo de entre 20 y 30 metros de profundidad, angosto y con condiciones adversas debido al tipo de terreno de la zona. Estas características vuelven más complejo el rescate, ante la posibilidad de que el suelo ceda mientras los equipos intentan llegar hasta el niño.

De momento, Cruz Roja reporta que el terreno alrededor se mantiene estable, aunque preocupa que en el fondo del pozo hay agua.

“Nuestro personal fue el primero en llegar a la escena y ya se encuentra montando el sistema y evaluando la situación para definir la mejor forma de descender y conocer el estado del bebé de 2 años”, indicó la Cruz Roja.

La alerta ingresó a las 11:46 a. m., según Bomberos.

“Estamos ya en la escena, pero lamentablemente no logramos verlo. Y más lamentable aún es que en la base del pozo hay agua”, detalló Josué Lara, vocero de Bomberos.





En el sitio hay un amplio despliegue de unidades de Cruz Roja, incluyendo equipos de Primera Intervención, básicas y operativas.

Por parte de Bomberos se movilizan paramédicos, especialistas en rescate en estructuras colapsadas, el Grupo USAR, rescate en cavernas y montaña, además de personal de la estación de Los Chiles.

La emergencia se mantiene en desarrollo.







