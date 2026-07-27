Imágenes muestran cómo quedaron chalecos del SERT tras tiroteo con "Diablo"

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), seis agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) permanecen internados en distintos centros médicos tras el enfrentamiento armado con alias "Diablo", "Tan" y "Coco Guácimo".

Uno de los oficiales requerirá varias cirugías reconstructivas en una de sus piernas, por lo que su proceso de recuperación será más prolongado. Otro agente, por su parte, debió ser sometido a una reconstrucción en uno de sus dedos.

Además, otros cuatro oficiales se mantienen estables y dos ya fueron dados de alta.

En la Policía Judicial destacan que el equipo táctico fue determinante durante el enfrentamiento. Así lo evidencian fotografías a las que Telenoticias tuvo acceso, en las que se observa la destrucción de la placa de uno de los chalecos antibalas utilizados por los agentes (ver video adjunto).

“Los oficiales de los grupos tácticos tienen un chaleco especial que tiene una placa torácica que está en la parte frontal y trasera y en el abdomen que resiste balas de más alto calibre”, dijo Michael Soto, director interino del OIJ.

Cada uno de estos chalecos tiene un valor aproximado de ¢2,5 millones.

“Esos son los mejores chalecos que hay en el mercado, los del grupo táctico, porque esas placas torácicas pesan una cantidad bastante de kilos y que además eso tienen que entrenar bastante para poder movilizarse con ese peso; es de alta calidad”, agregó.

Ante los daños sufridos por parte del equipo durante el operativo, las autoridades judiciales deberán analizar la adquisición de nuevos implementos tácticos.