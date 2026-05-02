Identifican a mujer que fue asesinada en Hatillo 8 cuando volvía del funeral de su madre

La mujer asesinada este jueves en Hatillo 8 cuando regresaba del funeral de su madre ya fue identificada por las autoridades.

Se trata de Graciela Jiménez, de 47 años, quien fue atacada a balazos en vía pública, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho se registró a las 4:00 p. m., cuando la víctima se desplazaba en compañía de otra mujer de apellido Prendas.

De acuerdo con el reporte preliminar, en ese momento dos sujetos que viajaban en motocicleta se acercaron y abrieron fuego contra ambas.

Jiménez recibió impactos de bala en la cabeza, espalda y cadera, lo que provocó su fallecimiento en el lugar.

La otra mujer resultó herida tras recibir un impacto en la pierna derecha y fue trasladada a un centro médico.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

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