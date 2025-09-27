Identifican a hombre que asesinaron mientras conducía en Escazú

Las autoridades identificaron al hombre que asesinaron este viernes mientras conducía un vehículo en Guchipelín de Escazú.

Se trata de un joven de 32 años, de apellido Montero.

​Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Montero fue interceptado por dos hombres en motocicleta de alto cilindraje, quienes le dispararon en múltiples ocasiones y luego huyeron dele lugar.

El ataque provocó que perdiera el control del automóvil y colisionara contra un árbol.





Las investigaciones iniciales indican que el vehículo no estaba registrado a nombre de la víctima.