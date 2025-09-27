Identifican a hombre que asesinaron mientras conducía en Escazú
El ataque provocó que perdiera el control del automóvil y colisionara contra un árbol.
Las autoridades identificaron al hombre que asesinaron este viernes mientras conducía un vehículo en Guchipelín de Escazú.
Se trata de un joven de 32 años, de apellido Montero.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Montero fue interceptado por dos hombres en motocicleta de alto cilindraje, quienes le dispararon en múltiples ocasiones y luego huyeron dele lugar.
La Municipalidad de Escazú entregó todos los videos de seguridad disponibles al OIJ para apoyar la investigación.
El hecho ha generado alarma entre los vecinos, ya que cerca del sitio hay varios centros educativos, y porque en esa misma zona ya había ocurrido un homicidio a plena luz del día.
Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para dar con los responsables.