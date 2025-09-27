EN VIVO
Clock

de HS

Sucesos

Identifican a hombre que asesinaron mientras conducía en Escazú

El ataque provocó que perdiera el control del automóvil y colisionara contra un árbol.

Por Dagoberto Alfaro 27 de septiembre de 2025, 12:11 PM

Las autoridades identificaron al  hombre que asesinaron este viernes mientras conducía un vehículo en Guchipelín de Escazú.

Se trata de un joven de 32 años, de apellido Montero.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Montero fue interceptado por dos hombres en motocicleta de alto cilindraje, quienes le dispararon en múltiples ocasiones y luego huyeron dele lugar.

El ataque provocó que perdiera el control del automóvil y colisionara contra un árbol. 

Las investigaciones iniciales indican que el vehículo no estaba registrado a nombre de la víctima.

La Municipalidad de Escazú entregó todos los videos de seguridad disponibles al OIJ para apoyar la investigación.

El hecho ha generado alarma entre los vecinos, ya que cerca del sitio hay varios centros educativos, y porque en esa misma zona ya había ocurrido un homicidio a plena luz del día. 

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para dar con los responsables.

Youtube Teletica

Tags
Más notas