Icónico símbolo de Playas del Coco fue víctima de vandalismo

La escultura Monumento al Amor de Temporada, uno de los símbolos más representativos de Playas del Coco, en el cantón de Carrillo, Guanacaste, sufrió daños producto de actos vandálicos, según confirmó a Teletica.com la alcaldesa, Diana Méndez.



De acuerdo con la jerarca municipal, la obra presenta afectaciones considerables en varias de sus estructuras. Entre los daños reportados se encuentran la destrucción del sombrero de la figura, así como una fractura en la zona del cuello del personaje masculino.

"El valor cultural de esa escultura es muy grande. Vivimos momentos muy difíciles de vandalismo en Playas del Coco. Hacemos rondas, la gente cuida y se le hace mantenimiento, pero ahora sucede esto, sin embargo, ya contactamos a unos señores escultores para que lleguen a restaurar esta escultura emblemática de Amor de Temporada", manifestó Méndez.

La alcaldesa indicó que los restauradores tienen previsto visitar la zona este sábado para iniciar la evaluación de los trabajos requeridos.

"Llegan el día de mañana sábado para proceder a la mayor brevedad a restaurarla. Este monumento es un atractivo cultural para nosotros en la icónica Playas del Coco.

"A la escultura le dañaron todo el sombrero, la parte del cuello del señor está quebrado. Por eso estamos buscando que sea un escultor que lo restaure porque lo dañaron muchísimo", afirmó Méndez.



Asimismo, explicó que el artista que creó la obra ya falleció, por lo que se coordinó con un restaurador proveniente de Liberia para valorar las reparaciones necesarias.



La alcaldesa también se refirió a la situación de seguridad en algunos sectores del cantón y señaló que el vandalismo ha afectado espacios públicos y atractivos turísticos.

"Esperamos que el próximo lunes el escultor nos presente el costo de la reparación, porque es un atractivo turístico y nos interesa tener la zona en buen estado porque es una belleza escénica invaluable", indicó Méndez.

El Monumento al Amor de Temporada se ubica en el corazón de Playas del Coco. La escultura fue creada por el reconocido escultor liberiano Johnny García Clachar y rinde homenaje a la canción "Amor de Temporada", una de las composiciones más emblemáticas de la música costarricense, escrita por Héctor Zúñiga.



La obra representa la historia narrada en la canción folclórica, inspirada en un romance de verano ocurrido en Playas del Coco, convirtiéndose con el paso de los años en uno de los principales referentes culturales y turísticos de la comunidad.

