“Iba directo a apuñalar a mi novio”: testigo narra riña entre motociclista y conductor que terminó en homicidio

Un motociclista falleció este sábado tras un enfrentamiento en plena vía pública con el conductor de un vehículo. La versión preliminar indica que ambos tuvieron una riña que terminó en un disparo que provocó la muerte del hombre.



Según la testigo que viajaba junto al conductor del pick-up, quien fue detenido en la escena tras disparar, la acción se dio porque el motociclista amenazó con un puñal al chofer, quien actuó en defensa propia.



"Veníamos del trabajo y la persona de la moto venía pitándonos desde atrás. Acá donde se hace el alto, el sujeto procede a bajarse de la moto y saca un puñal. Mi novio tenía la ventana abajo, ni siquiera tuvimos tiempo de reaccionar, él no le dijo nada, no hablaron absolutamente nada y él se bajó y levantó el puñal y iba a apuñalar a mi novio y él detonó el arma en defensa propia", relató la testigo.



Sobre lo que pudo provocar la riña, agregó: "Desconozco si fue que mi novio hizo una mala maniobra, no tengo idea, pero él venía pitándole como unos 300 metros atrás"

"Nosotros no entendíamos qué era lo que pasaba, entonces mi novio bajó la ventana y le dijo al sujeto qué es lo que pasa. Ahí el sujeto llegó prácticamente hasta la señal de alto y se bajó con el puñal a agredirnos. No nos dijo absolutamente nada, ni siquiera se cruzaron palabras", explicó la testigo.



El hecho ocurrió poco antes de las 8 a.m. en San Rafael de Escazú.



Consultado por Telenoticias, el abogado penalista Sergio Herra explicó los criterios de la legítima defensa:



"La agresión debe ser cometida en el mismo momento, es decir, debe haber inmediatez entre la agresión y la defensa. Adicionalmente, es necesario que el medio que yo empleo para defenderme sea razonado. Esa razonabilidad depende de las circunstancias específicas del caso concreto al que se aplica la legítima defensa".



El caso se mantiene bajo investigación.

