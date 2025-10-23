Humanos y mascotas sufrieron este miércoles por las fuertes lluvias

Las lluvias de las últimas horas han generado incidentes en varios cantones del país.

Por ejemplo, la Cruz Roja Costarricense informó que, alrededor de las 5 p.m., una mujer y sus mascotas fueron rescatadas tras la crecida de un río.

El hecho ocurrió en Quebrada Honda, en el distrito de Colón, cantón de Mora.

Tanto la mujer como sus perros salieron ilesos del incidente.

Por otro lado, esta misma tarde se registró otra emergencia en Alajuela.

A eso de las 4 p.m., la Cruz Roja atendió la inundación en una vivienda ubicada en San Miguel de Turrúcares.

Hasta el sitio se desplazaron una unidad de soporte avanzado, una unidad de soporte básico, un camión de rescate y un vehículo operativo.



En el lugar, los socorristas realizaron la evacuación de cinco personas adultas, dos menores de edad y dos perros, quienes se encontraban dentro del inmueble.



Las autoridades hacen un llamado a la población a mantenerse atenta a las condiciones del tiempo y reportar de inmediato cualquier situación de emergencia.





