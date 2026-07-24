"Hoy se hizo justicia", dice hermana de subjefe del OIJ asesinado en Guápiles

Una de las hermanas de Geiner Zamora, subjefe del Organismo de Investigación Judicial de Guápiles, quien murió por orden de alias “Diablo”, envió un claro mensaje tras la detención de Alejandro Arias Monge este viernes en Sarapiquí.

“Hoy se hizo justicia. Hoy ganamos todos; ganó Costa Rica. Este día nos recuerda que nuestros jóvenes necesitan padres y madres comprometidos, maestros y profesores dedicados, una comunidad unida y, sobre todo, a Dios en el centro de cada familia y de cada hogar costarricense. También nos recuerda que las malas decisiones siempre traen consecuencias", escribió la hermana de Zamora.

Además, la familiar expresó su "profundo agradecimiento al Poder Judicial y a todos los funcionarios que hicieron posible este resultado".

"Sé que muchas personas trabajan con recursos limitados y que numerosos agentes del OIJ cumplen su labor con enorme sacrificio, incluso sin el reconocimiento económico que merecen. Hoy ese esfuerzo dio frutos. Gracias por no rendirse y por defender a Costa Rica para que no sea vencida por la criminalidad y el crimen organizado", añadió.

También tuvo un comentario en relación con lo sucedido con su hermano: "Hoy se hizo justicia para mi hermano, Geiner; para mi familia y para todo nuestro país".

"Mi corazón también está con los oficiales que resultaron heridos en el cumplimiento de su deber. Elevamos nuestras oraciones por su pronta recuperación, por sus familias y por todos quienes arriesgan su vida para proteger la nuestra. Ninguna familia debería atravesar un dolor como este", concluyó.

Zamora falleció el 4 de febrero de 2025, luego de que sicarios le dispararan cuando estaba en un restaurante en Guápiles.