Hospital Max Peralta suspendió visitas del mediodía tras ingreso de heridos por tiroteo

El Hospital Max Peralta suspendió, este jueves, la visita a pacientes programada para el mediodía, así como el Servicio de Emergencias, luego del ingreso de varias personas heridas por arma de fuego tras una balacera ocurrida en Cartago.



El hecho se registró cerca de la delegación de la Fuerza Pública, en el proyecto Manuel Jiménez, y dejó a dos personas heridas, quienes fueron trasladadas al centro médico en vehículos particulares.



Producto del ingreso de los afectados, el centro médico aplicó las medidas de seguridad.

“La medida busca minimizar el riesgo cuando existen alertas”, confirmó el hospital a Teletica.com.

La visitación a pacientes para la tarde no fue suspendida y el Servicio de Emergencias ya opera con normalidad.

Los hechos ocurrieron a las 11:50 a. m. en plena vía pública. Según versiones preliminares, varios hombres a bordo de un vehículo atacaron a balazos a dos personas y, posteriormente, huyeron del lugar.



Además, a esta hora (2:50 p. m.), en la zona de Navarro en Orosi, oficiales de la Fuerza Pública custodiaban un vehículo abandonado que presenta varios impactos de bala.



Las autoridades se mantienen a la espera de la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes deberán determinar si el automotor está relacionado con la balacera ocurrida durante la mañana en el proyecto Manuel Jiménez, en Cartago.

