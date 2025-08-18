Hospital de Niños refuerza atención a menores baleados de familias ligadas al narco

Los niños y adolescentes dejaron de ser solo víctimas colaterales de la delincuencia para convertirse en objetivos directos.

Así lo evidencia las atenciones del Hospital de Niños donde deben activar protocolos estrictos ante la presencia, cada vez más frecuente, de narco familias.

La violencia que vive el país se manifiesta en todos los estratos sociales y regiones.

Lo más preocupante es que no exime a niños o adolescentes, todo lo contrario, ellos quedan en medio del fuego cruzado y al final terminan replicando las conductas delictivas.

Preocupa a los médicos del Hospital de Niños cómo el crimen organizado se interesa cada vez más por reclutar a niños y adolescentes. Muchos dejaron de ser víctimas colaterales para convertirse en los objetivos.

Esta situación obliga al Hospital Nacional de Niños a activar un estricto protocolo de atención que permita garantizar la seguridad de personal y pacientes.

El protocolo de atención que aplica el centro médico también involucra al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Policía Municipal y Fuerza Pública.