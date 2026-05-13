Hospital de Niños investiga cómo un niño de 1 año cayó desde un tercer piso en San José

El Hospital Nacional de Niños investiga las circunstancias que mediaron en la caída de un menor de edad desde un tercer piso, hecho ocurrido la mañana de este miércoles en el sector de Barrio Cuba, San José.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense alrededor de las 9 a. m., luego de que un niño de 1 año y 3 meses sufriera la caída desde una vivienda.

Según el reporte preliminar de la institución, los equipos de emergencia brindaron atención prehospitalaria inmediata en el lugar y posteriormente trasladaron al menor, en condición crítica, al Hospital Nacional de Niños.



El doctor Marco Vargas Salas, de la Unidad de Trauma del centro médico, indicó que el menor permanece bajo valoración médica.

“Nos ingresó una persona menor de edad a las instalaciones del Hospital de Niños, a la Unidad de Trauma, el cual es procedente de la zona de Barrio Cuba.

"Esta persona menor de edad, de acuerdo con la referencia que nos dan los medios prehospitalarios, sufre una precipitación de aproximadamente de un tercer piso. Esta historia está por ser confirmada por nuestro equipo de Trabajo Social”, señaló Vargas.

El especialista agregó que “podemos decir que el menor de edad está en condición estable y se le está dando seguimiento con una serie de estudios que requiere para completar la valoración de estas primeras horas”.



Por su parte, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó a Teletica.com que la Oficina Local de San José Oeste coordina con el Hospital Nacional de Niños para obtener la información necesaria e iniciar la investigación preliminar del caso.

