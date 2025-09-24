Horror en Quepos: pareja de alemanes enterrada en finca estaba maniatada y en bolsas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo de dos cuerpos enterrados en la Finca Cerros de Quepos, Puntarenas. Se trata de un hombre y una mujer, presuntamente la pareja de ciudadanos alemanes reportada como desaparecida desde el pasado lunes.

De acuerdo con el director del OIJ, Randall Zúñiga, los cadáveres estaban maniatados y dentro de bolsas. El hallazgo se produjo tras una alerta sobre un posible asalto en la vivienda de los extranjeros, quienes habían ingresado al país a inicios de este mes y residían en la propiedad.



“Agentes se encuentran en este momento atendiendo una escena de un doble homicidio en el sitio conocido como Finca Cerros. De acuerdo a las informaciones que tenemos, el día lunes en horas de la noche se recibió información confidencial que indicaba que había un asalto en progreso en una casa de habitación de una pareja de alemanes residentes aquí en Costa Rica”, señaló Zúñiga.

Durante la inspección en la finca, los agentes detectaron un montículo de tierra removida del que emanaba un fuerte olor.

“Se hace una revisión perimetral del lugar y lo que se logró divisar es un montículo de tierra recientemente removida y que emanaba algún tipo de dolor importante. Ante esta situación, los compañeros se percatan de que podrían estar en la presencia de un homicidio”, explicó Zúñiga.

Posteriormente, un can especializado en restos humanos confirmó la presencia de cuerpos en el sitio.

“En horas de la noche, alrededor de las 7 p.m. de este martes, ya se logra divisar un par de cuerpos, en este caso un masculino y una femenina, que por las características podrían tratarse eventualmente de esta pareja de alemanes. En este momento no está al 100% confirmado, pero hay una gran probabilidad de que así sea.

“Los cuerpos estaban maniatados y dentro de algún tipo de bolsa. La autopsia determinará la causa de muerte, la forma en que fueron asesinados y si corresponde o no a estos ciudadanos alemanes”, indicó Zúñiga.

Los cadáveres fueron trasladados a la Medicatura Forense para la autopsia que permitirá confirmar la identidad y establecer la causa de muerte. Zúñiga agregó que en la vivienda se encontraron manchas de sangre, intentos de limpieza y huellas que ya están siendo analizadas.

“La cocina ha estado mojada y esto forma parte de lo que creemos que se trató de limpiar de alguna forma una escena del crimen. Además, se han encontrado huellas de interés para la investigación.

“El día de hoy se va a determinar si existen otros elementos importantes como joyas, dineros o valores que no estuvieran presentes en la casa de habitación y que podrían generar el móvil que ya se tiene de este caso, que es un asalto”, agregó Zúñiga.

La pareja de alemanes habían ingresado al país durante este mes de setiembre y residían en la propiedad, donde fueron encontrados muertos y enterrados.

El caso se mantiene bajo investigación.