“Horas antes, me fui con mis hijos”, narra dueña de casa tras colapso de muro en Sarchí

El colapso de un muro, la noche del martes, sembró el temor entre los vecinos de calle Concha, en Sarchí, Alajuela. Aunque inicialmente se reportó que cuatro personas estaban atrapadas dentro de una vivienda, los cuerpos de emergencia descartaron esa información tras llegar al sitio.

La familia afectada había salido del lugar horas antes, alertada por el Comité Municipal de Emergencias.



Scarleth Pérez, dueña de la vivienda, relató que ya habían sido advertidos de un posible colapso.

“Nos dijeron en la tarde que esto estaba en peligro y me fui con mis hijos donde un familiar. Cuando ocurre la emergencia, los vecinos nos cuentan que se escuchó un estruendo y a mí me llamaron porque no estaba.