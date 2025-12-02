Homicidio en Limón: mujer muere tras ataque armado en Envaco

Una mujer de aproximadamente 35 años fue asesinada en Envaco de Limón.

El ataque ocurrió en calle El Terremoto, cerca del supermercado Liman.

La Cruz Roja confirmó que la víctima presentaba al menos un disparo en la cabeza y fue declarada fallecida en el lugar.

La Fuerza Pública montó un operativo para tratar de dar con los responsables del ataque.

El paso se mantiene cerrado mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.