Hombres se ahogaron tras intentar rescate de mujer en playa Esterillos, según testigos

Lo que prometía ser un paseo entre amigos terminó en tragedia este sábado por la tarde, cuando tres personas fueron arrastradas por una fuerte corriente en playa Esterillos de Parrita y perdieron la vida (vea video adjunto de Telenoticias).

Según el reporte preliminar, el grupo disfrutaba de la playa cuando Karen Cortés, de 41 años, fue llevada mar adentro por la corriente. Al ver la situación, Ronald Acuña, de 55, y Willson Abrahams, de 56, intentaron rescatarla, pero la fuerza del mar también los arrastró.

"Rónald y Will salieron corriendo a ver qué podían hacer. Ya cuando llegaron, también se los llevó la corriente. Así fue como sucedieron las costas. "Es un grupo de amigos de hace más de 15 años. Nos encantaba escuchar música, bailar. Eso es lo que nos unía en esta hermandad tan bonita. Y después comenzamos a disfrutar paseando, hasta ahora que nos los prestó Dios", contó un amigo de los fallecidos y testigo del hecho, Víctor Sánchez.​

Los cuerpos de Cortés y Acuña fueron recuperados en horas de la noche del sábado con apoyo del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) y Cruz Roja Costarricense (CRC). El tercer cuerpo fue hallado cerca de las 9:00 p.m., a varios kilómetros del lugar del suceso.

Con esta tragedia, el número de ahogados en lo que va del año asciende a 126. Por ello, las autoridades hacen un llamado a extremar precauciones y evitar ingresar a aguas con fuertes corrientes durante la temporada de fin y principio de año.

